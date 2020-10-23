陳同佳案｜陳同佳出獄滿一年　管浩鳴：仍未獲簽證未能赴台 (13:15)

台灣殺人案疑犯陳同佳因洗黑錢罪在港服刑，今天（23日）是他刑滿出獄一年。死者潘曉穎母親昨晚（22日）發布錄音，稱今天為陳同佳赴台投案的最後限期，過限期後仍未能投案將不會為他求情。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴表示，現在問題非陳同佳不願赴台，而是暫時未有辦法取得簽證，因此未能在今天起行，稱陳同佳也十分無奈，望潘母能明白和理解。
管浩鳴表示，陳同佳一直對於赴台灣自首意願沒有改變，又稱潘曉穎母親最近表示願意為他求情是非常好的事。他指出，陳同佳的律師團隊正努力與有關部門協商，希望能盡快解決赴台自首的入境安排。
潘母一方：台方曾接觸潘母
潘母一方表示，台方已接觸潘母，稱願意與香港警方商討刑偵移交資料及投案安排，現只等待香港警方聯絡潘母。
保安局發言人回應，解決事情的第一步是台方批准陳同佳入境，這權力只在台方手中；只要陳同佳獲准入台，即使是原則上批准，台方可經警務聯絡渠道通知港方，雙方警務單位可隨即展開行程安排的研究。保安局又稱，自動投案和司法協助是兩件獨立事情，司法協助從來不是接受投案的先決條件，而香港有關司法協助的條例並不適用於台灣，政府不可能違反法例，台方理應知道，而台方以司法協助作投案前設完全不合理、不可行。