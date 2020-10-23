九巴兩職員「愛巴心切」　偷巴士遊車河環遊新界被捕 (09:32)

警方發現被盜九巴時，該巴士上有兩名「偷巴賊」，二人發現警員後神色慌張欲逃避追截，一度駕着巴士超速逆線逃走。該九巴駛至大埔公路馬料水段中文大學崇基門外面時，突然扭右越線急煞，橫擱路中。兩名「偷巴賊」隨即棄車，經崇基門跑入中大逃走，最終於約100米外被制服拘捕，其中1人頸部受輕傷送院。

現場消息指出，兩名「偷巴賊」為九巴職員。二人被捕後向警方報稱熱愛巴士，熟悉巴士開車程序，於1年多前加入九巴欲「親近」巴士，惟二人沒有專營巴士駕駛執照。

據悉，二人於凌晨開走巴士後遊車河，先駛往上水再轉入元朗、屯門及荃灣，再經呈祥道、大埔公路沙田嶺段駛入大圍，被警方發現時相信正駛回水泉澳邨交還巴士，全程行駛超過80公里。

涉事巴士沒有受損，中大崇基門外留有約30米長煞車痕，警方事後通知九巴派員駛走巴士作進一步調查。

被捕兩人分別19歲姓吳及20歲姓黃，涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險而被捕，案件由沙田警區刑事調查隊第7隊跟進。