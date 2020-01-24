九巴兩職員「愛巴心切」偷巴士遊車河環遊新界被捕　九巴稱將解僱　不容忍姑息偷竊行為 (11:24)

警方發現被盜九巴時，該巴士上有兩人，他們發現警員後神色慌張欲逃避追截，一度駕着巴士超速逆線逃走。該九巴駛至大埔公路馬料水段中文大學崇基門外面時，突然扭右越線急煞，橫擱路中。兩人隨即棄車，經崇基門跑入中大逃走，最終於約100米外被制服拘捕，其中1人頸部受輕傷送院。

現場消息指出，涉案兩人為九巴職員。二人被捕後向警方報稱熱愛巴士，熟悉巴士開車程序，於1年多前加入九巴欲「親近」巴士，惟二人沒有專營巴士駕駛執照。

曾環遊上水元朗屯門荃灣 行駛逾80公里

據悉，二人於凌晨開走巴士後遊車河，先駛往上水再轉入元朗、屯門及荃灣，再經呈祥道、大埔公路沙田嶺段駛入大圍，被警方發現時相信正駛回水泉澳邨交還巴士，全程行駛超過80公里。

涉事巴士沒有受損，中大崇基門外留有約30米長煞車痕，警方事後通知九巴派員駛走巴士作進一步調查。

涉案二人無駕駛執照 其中一人為兼職

被捕兩人分別19歲姓吳及20歲姓黃，涉嫌擅自取去交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險而被捕，案件由沙田警區刑事調查隊第7隊跟進。據了解，被捕二人任職九巴站務助理，其中黃男僅為兼職員工，吳男持有過期的學習駕駛執照，二人駕走巴士後由吳男負責駕車，黃男則沒有任何駕駛執照。

九巴回覆稱，涉事九巴凌晨時分不翼而飛，職員翻查電腦系統後揭發事件。涉事巴士目前已駛回車廠檢查，經初步調查後相信有人破壞原有電路裝置啟動巴士，以及拆除車速限速裝置的線路，九巴稱會嚴肅處理事件，將解僱涉事員工，重申絕不容忍和姑息任何偷竊行為，會配合警方調查。