天氣｜天文台掛三號波　預計今晚及明早維持 (20:55)

【20:55】颱風沙德爾會今晚逐漸遠離香港，但與其相關的烈風仍影響南海東北部。本港會逐漸轉吹偏東風，風力會有所增強。預料三號強風信號會在今晚及明早維持。

【17:00】下午5時，颱風沙德爾在未來數小時最接近本港，在香港以南約500公里掠過，隨後會逐漸遠離香港。黃昏後本港會轉吹偏東風，風力會有所增強。預料三號強風信號會在今晚及明日（24日）一段時間維持。

【07:43】在上午7時，颱風沙德爾集結在香港之東南偏南約530公里，即在北緯17.7度，東經115.4度附近，預料向西北或西北偏西緩慢移動，橫過南海中部。在過去一小時，大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時57及48公里，最高陣風分別為每小時67及54公里。

過去數小時，沙德爾有所增強。南海東北部普遍受烈風影響，但預料本港初時吹北至東北風，風力變化不大。按照現時預測路徑，沙德爾會在今日（23日）黃昏最接近香港，在本港以南500公里左右掠過。屆時本港會轉吹偏東風，風力會有所增強。

天文台表示，除非沙德爾採取較接近香港的路徑移動或顯著增強，今天改發更高熱帶氣旋警告信號的可能較低。

上午7時20分，天文台錄得氣溫22.1度，相對濕度55%。

本港地區今日天氣預測吹強風程度北至東北風，高地間中吹烈風，稍後轉吹偏東風，海有大浪及湧浪。大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，晚上有一兩陣微雨。最高氣溫約27度。

展望周末期間風勢頗大，海有大浪及湧浪。下周初大致天晴及乾燥。

防風資訊：

打風市民宜留家忌追風 風暴消息連結、防風貼士一覽【附連結】

秋天養生貼士：

霜降．二十四節氣｜深秋鬱悶易倦傷肺 中醫建議霜降補肺4食材

注意下肢保暖 中醫教按足三里、湧泉穴助防寒

入秋轉涼易「瞓捩頸」 中醫提醒保暖頸部防落枕 熱敷按穴位助紓緩

秋天養生先養肺 中醫教按3穴位保持心情舒暢

寒露飲食養生 中醫建議滋潤5食材

入秋潤燥甜品10食譜 滋陰養顏

飲水 相關資訊：

家庭醫生提醒：每日飲8杯水只作參考 防缺水記住3個飲水時間

飲水不應大口喝？飲翻煲水影響健康？家庭醫生解迷思

防曬相關資訊：

消委會｜逾八成防曬產品未達標示效能或增患皮膚癌風險【附名單】

防曬4注意｜皮膚科醫生提醒勿忽略頭皮嘴唇

防曬產品使用6注意 皮膚科醫生：防曬塗抹全身需約9茶匙

物理性防曬vs.化學性防曬 皮膚科醫生教睇成分減致敏機會

太陽眼鏡｜戴變色鏡片防紫外線 專家提醒非人人適用

冰袖清洗宜忌：手洗、勿大力搓揉、勿用熱水

傘 相關資訊：

清潔雨傘有法

開傘收傘常犯錯誤

遮骨愈多愈堅韌 大傘「食風」易吹反

傘子護「骨」 朝天打開不易斷