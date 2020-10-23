天氣｜天文台掛三號波　預計今晚及明日一段時間維持 (17:00)

天文台發三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。
【17:00】下午5時，颱風沙德爾在未來數小時最接近本港，在香港以南約500公里掠過，隨後會逐漸遠離香港。黃昏後本港會轉吹偏東風，風力會有所增強。預料三號強風信號會在今晚及明日（24日）一段時間維持。
【07:43】在上午7時，颱風沙德爾集結在香港之東南偏南約530公里，即在北緯17.7度，東經115.4度附近，預料向西北或西北偏西緩慢移動，橫過南海中部。在過去一小時，大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時57及48公里，最高陣風分別為每小時67及54公里。
過去數小時，沙德爾有所增強。南海東北部普遍受烈風影響，但預料本港初時吹北至東北風，風力變化不大。按照現時預測路徑，沙德爾會在今日（23日）黃昏最接近香港，在本港以南500公里左右掠過。屆時本港會轉吹偏東風，風力會有所增強。
天文台表示，除非沙德爾採取較接近香港的路徑移動或顯著增強，今天改發更高熱帶氣旋警告信號的可能較低。
上午7時20分，天文台錄得氣溫22.1度，相對濕度55%。
本港地區今日天氣預測吹強風程度北至東北風，高地間中吹烈風，稍後轉吹偏東風，海有大浪及湧浪。大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，晚上有一兩陣微雨。最高氣溫約27度。
展望周末期間風勢頗大，海有大浪及湧浪。下周初大致天晴及乾燥。
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