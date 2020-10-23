霜降．二十四節氣｜深秋鬱悶易倦傷肺　中醫建議霜降補肺4食材 (08:38)

霜降養生：運動穩情緒 護膚補脾肺

深秋後日照減少，樹木凋零，容易使人產生悲觀之情。在中醫角度「悲易傷肺」，體質虛弱的人易受天氣轉變而情緒不穩，故應積極運動，保持健康體魄、心境開朗和情緒平靜。葉麗斌指出，肺氣虛較易疲倦鬱悶，補肺脾氣的食材可以改善氣虛引起的疲倦鬱悶，例如黨參、茨實、淮山、扁豆等。她提醒，霜降後日夜溫差較大，可帶備外套作預防及保暖之用。除了飲食加強滋陰潤燥，護膚品也要留意滋潤保濕。

霜降4食材：西洋菜、小白菜、鮮淮山、柿

俗語有云「補冬不如補霜降」，意為秋天做好準備，比冬天進補更事半功倍。葉麗斌建議霜降飲食宜選用滋潤的食材和平補的方法，多食粥及其他滋潤食物，以生津潤燥，補益肺腎。她介紹以下適合霜降節氣進食的4種食材：

1. 西洋菜：味甘性微寒，有清熱解毒、潤肺、化痰止咳及利尿等作用。

2. 小白菜：味甘性微寒，有清肺腸熱、消食通便等作用。

3. 鮮淮山：性味甘平，有益氣養陰，補肺脾腎等作用。

4. 柿：性味甘平澀，有清熱潤肺、生津化痰和通便止血等效。

秋天養生貼士：

入秋轉涼易「瞓捩頸」 中醫提醒保暖頸部防落枕 熱敷按穴位助紓緩

秋天注意下肢保暖 中醫教按足三里、湧泉穴助防寒

秋天養生先養肺 中醫教按3穴位保持心情舒暢

【霜降·二十四節氣】霜降宜平補食粥 中醫教路：鴨梨粥清心煩 按膻中穴紓鬱悶

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