本地團導遊須新冠病毒陰性　縱橫遊員工多用逾月前檢測結果　許樹昌批「嘥氣」 (23:21)

港府周五（23日）起放寬本地團人數上限至30人，旅行社須簽《本地遊防疫承諾書》，承諾並嚴格執行針對本地團的防疫措施，包括要求導遊曾接受新型冠狀病毒檢測並有陰性結果。縱橫遊常務董事袁振寧表示，承諾書沒明文規定檢測時限，其大部分員工會以9月初、即逾一個月前的「全民檢測」陰性結果為證明。中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容，一個月前的檢測結果「嘥氣」、「無意思」，建議應在出發前再檢測。
袁振寧稱，按照承諾書字面要求，未有就檢測日子設時間限制，政府也未有表示會否資助領隊或導遊檢驗。其大部分員工都曾參與全民檢測，在「無辦法」下會以全民檢測結果為證明，稍後若政府或旅遊業議會有更清晰指引，而政府又不提供檢測，公司能付款予員工檢測。袁振寧又表示，約10多個本地團已成團，過百人報名，反應比第三波疫情前短暫放寬措施時更好。
旅議會總幹事陳張樂怡指出，政府要求首次出團前合理時間內檢測，全民檢測結果「太耐了」，以本月20日公布新措施後起計算「可能比較合理」，會就此勸喻縱橫遊。該會主席黃進達稱，下周會推出政府資助的前線員工檢測，該會將派員到集合點及景點突擊巡查。
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