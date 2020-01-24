合資格申BNO港人申英國居留權無限額　5年簽證費用250英鎊 (21:30)

英國內政部和外交部表示，持有新簽證的港人可移居英國求學和工作；只要符合英國就業法例並具有適當技能和資格，他們幾乎可以擔任任何工作。所有BNO持有人及其家庭受養人只要通常居住在香港，均符合資格申請該簽證。他們與其他移居英國的國民一樣，要支付移民醫療附加費以使用國民保健服務（NHS），並必須證明他們與受養人備有在英生活最少6個月費用。

英國駐香港總領事賀恩德表示，香港實施《港區國安法》明顯削弱港人權利和自由，是次獲取英國國籍的新移民方案，「是我們對香港人許下承諾的一部分」。英方指出，由於中國政府違反中英聯合聲明，限制港人權利及自由並削弱香港的高度自治，故英國政府將改變賦予BNO公民的權利。

居港BNO公民可透過新設移民途徑，一次過申請5年、或分兩次申請每次30個月的有限期居留許可，享有在英工作或求學的權利；5年後只要能滿足英語水平等要求，即可申請定居身分（無限期居留許可），獲得定居身分12個月後，可正式申請英國國籍。

英方表明不會試圖拒絕「因非暴力抗議或行使言論自由等活動而被定罪的人士」的申請。

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