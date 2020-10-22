本地團放寬人數規定車上講解　被斥預設全屬鴨仔團「逆旅遊潮流」 (22:00)

陳智遠昨（21日）在「活現香港」facebook專頁批評，政府放寬本地遊限制，本地團行程如非旅發局「賞你遊香港」項目，就一定要包含政府指定的綠色景點；其公司主要帶團到早期發展的市區街道，未必符合條件，另外遊覽戶外景點時導遊需在交通工具上講解，該公司主要的旅行團以步行爲主，難在交通工具上講解。

旅遊事務署回覆本報表示，希望鼓勵市民多往綠色旅遊點，分散本地團到各區。署方稱，在交通工具上講解有助減少人群在景點聚集；沒安排交通的本地團，旅行社應在符合有關條件及保障公共衛生的情況下作適當安排。

陳智遠表示，不少政府的綠色景點在市區，例如康文署的主要公園，質疑是否真的做到分散人群效果；他又批評不能在街道上講解更「荒謬」，亦質疑在室外導賞是否真的比車內講解風險更高。他指出，現在不少深度遊已毋須旅客圍着導遊聽講解，可用無線通訊裝置邊走邊講解，認爲政府是「離地」，完全脫離旅遊潮流。短期內他只會繼續辦虛擬團。

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