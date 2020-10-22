流感疫苗｜政府增購疫苗　向私人市場額外供10萬劑 (21:45)

食衛局表示，除較早前已訂購的87.8萬劑滅活流感疫苗，供合資格的高危群組透過政府疫苗注射計劃和在小學的「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」計劃接種免費流感疫苗外，當局亦會額外採購疫苗，以及為有需要的公私營合作學校外展隊及參與「疫苗資助計劃」的醫生分階段供應10萬劑額外疫苗，冀更早及更便利高危群組接種，並藉此紓緩私人醫療市場供應緊張的情況。

政府將向私人醫療市場額外提供10萬劑疫苗，包括四價滅活流感疫苗及減活噴鼻式流感疫苗，將分配予優先群組，包括已參與「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」而未能採購足夠疫苗為學童接種的醫生；已參與「疫苗資助計劃」的醫生，當中會先分配疫苗予在2020/21季度未能成功採購任何四價季節性流感疫苗的醫生；以及由民政事務總署協調參與「疫苗資助計劃」的非政府機構或私家醫生或診所。

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