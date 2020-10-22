男同志覆核居屋只限異性配偶政策　房委會申暫緩法律程序遭拒 (20:40)

房委會一方表示，在男同志Nick Infinger的案件中，申請人吳翰林認為房委會拒絕已婚同志加入公屋輪候冊，規定涉及性取向歧視，獲高院裁定勝訴，惟房委會已提上訴，排期至明年7月審理。房委會一方表示，Nick Infinger一案和本案議題相近，要求法庭暫緩本案的法律程序。

申請人吳翰林一方反駁指出，兩宗案件涉及不同領域的房屋政策，加上申請人與丈夫現時在居屋同居，不但受到鄰居滋擾，亦擔心當局在聆訊暫緩期間，會控告兩人同住違反《房屋條例》。申請人認為，暫緩法律程序會造成不公。

周官最終採納申請人一方的說法，認同Nick Infinger的案件與分配稀有的公屋資源有關，但本案只涉及申請人可否與丈夫同住居屋，兩者的關係不大。周官又說，申請人和伴侶遭受鄰居歧視，不宜暫緩本案。

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