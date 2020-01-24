新冠肺炎｜病發女赴臨檢站驗毒　涉事醫生衛生署說法現羅生門　張竹君：當時未完全掌握資料感抱歉 (17:00)

張竹君表示，近兩日已與該醫生聯絡，得悉該醫生在應診時，已考慮過該病人有機會感染新冠病毒，並寫了一封介紹信轉介病人到政府機構轄下的門診做病毒檢測。

事緣於張竹君周二在疫情記者會上稱，該患者曾向私家醫生鍾緯略求診，醫生認為其病徵不似感染新冠病毒，但着病人如有擔心可接受病毒檢測。不過鍾緯略其後接受傳媒查詢後稱，病人求醫時有呼吸道病徵及發燒，惟求診當日為星期日，大部分化驗室不營業，變相樣本要翌日才化驗，認為會延遲確診，故寫信轉介病人到東區醫院急症室或普通科門診求醫。

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