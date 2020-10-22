8．13圍機場案　遇襲付國豪：被禁錮後為反擊叫「打我」 (19:15)

4名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業的畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）及測量師黃逸豪（29歲）。

付國豪被控方盤問時指出，被包圍初期曾向一名外國女記者及旁人輕聲求救，但未有人能成功幫助他；人群找到他帶着的記者證後，便嘲諷他是「大陸記者」及「假記者」。控方隨後播出新聞直播影片，當中有示威者向付國豪說「you are not a fxxking journalist, you are a fxxking cop」，付國豪表示當時有聽到，自己亦用英文否認為警察或記者，以隱瞞身分保護自己。

控方又指出影片中有示威者大叫「福建黨」，付國豪表示當時聽不明白廣東話，但知道該句話的意思。他解釋，因當刻示威者高舉他的筆記簿，簿中其同事的採訪大綱寫有「福建」二字，而當時北角福建人已捲入示威中，認為「捉福建黨」對示威者而言是大事，因此明白他們會以此大做文章。案件明（23日）續。

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