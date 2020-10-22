巴士情殺案　巴士乘客︰見被告持刀捅事主指嚇乘客 (18:45)

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涉事巴士為城巴118號，巴士乘客黃柏竣供稱，在2017年9月16日下午4時，他坐在被告吳欣鍵（25歲）和女事主李倩姮（20歲）後方，沿途聽到兩人輕聲聊天，但未聞爭吵聲音。不久，他突然聽到一名女子慘叫，隨即站起身逃至車尾。他目睹被告以刀刺向女事主的胸口及腹部，繼而持刀指向其他乘客，警告他們不要走近，被告之後擊碎車窗，跳車墮下。

巴士司機劉子文供稱，他駛近柴灣富城閣時聽到乘客大叫「殺人」，遂停下巴士。他原打算到上層一探究竟，但為了安全起見，他指示乘客下車後致電報警。

死者生前的好友石尉琳表示，她和女事主同就讀於小西灣一間中學，兩人中學畢業後仍會聚餐和結伴出遊。在辯方盤問下，她認同女事主的樣貌娟好。她亦透露於2017年9月4日、即女事主離世約兩周前，發現被告疑似飲醉，女事主上前擁抱及安撫被告。最後救護車到場，將被告送往急症室。石尉琳表示當時「擔心Kenny（被告的洋名）可能會做啲咩」。聆訊明（23日）續。