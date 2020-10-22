七旬翁腐液重創前妻判囚12年半　官斥冷血襲擊毁事主一生 (17:30)

被告鄒景文（71歲）早前承認一項淋潑腐蝕液體，以及兩項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指稱他於2019年5月17日，在坑尾村輕鐵站月台襲擊其前妻張成花；並於同年6月13日，在天水圍天湖路嘉湖新北江商場一樓向張成花淋潑硫酸，以及襲擊一名姓曾男途人。

法官判刑時表示，這是一宗令人難過的案件，並引述報告指出，從事裝修的被告20年多前與事主張成花在深圳結婚，並育有一對子女，隨後張成花與子女來港定居，但因被告破產，全家賣樓入住公屋，被告與事主離婚，但被告聲稱離婚是為申請綜援。

法官續說，案發前被告不滿事主向子女洗腦，令子女無故指罵他「年老、無用」；事主不時嘲諷被告，又提及有新男友，令被告非常憤怒，打算與事主同歸於盡。

不過法官形容，本案是同類案件當中案情最嚴重，被告追着事主淋硫酸，更拉她衣領把硫酸傾倒入她後頸，再按她落地繼續淋硫酸，又阻止她沖水，令事主有28%皮膚燒傷，無論被告過去的經歷或感受，都不能把被告的冷血襲擊合理化。