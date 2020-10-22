「大三罷」二人被控泊車設路障堵路　男脫罪女罪成 (17:45)

被告為潘凱玲（22歲）及售貨員范瑞祐（29歲），他們被控於去年11月13日在沙田白石角科學園路留下欄杆、巴士站牌及兩輛輕型貨車等。潘凱玲另被指管有一支士巴拿。

裁判官李志豪裁決指出，當日確實有堵路事件，雖沒證據指被告潘凱玲曾放置物品，但她一直留在現場沒有離去，合理推論是她伙同其他人堵路，故裁定她阻礙罪成。至於另一被告范瑞祐為車輛司機，控方只能證明他在場，但未能斷定他參與堵路多久，可能只是剛剛到達上址就被捕，裁定其控罪不成立。

至於潘凱玲涉管有士巴拿的控罪，警員作供指稱，士巴拿是在拘捕被告時在其身上的斜孭袋檢獲，但辯方提供的片段顯示，被告當時沒有斜孭袋，李官指出，警員作供顯然是錯誤，因不知士巴拿誰人檢獲及何時檢獲，無法證明被告與士巴拿有必然關係，故裁定罪名不成立。

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