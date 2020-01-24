新冠肺炎｜今增11宗確診　一本地感染源頭不明　染疫無業婦兒子有病徵學校需停課 (16:33)

源頭不明本地個案（個案5281）：

．38歲女子，目前無業，與家人同住東涌映灣園聽濤軒15座

．9月5至16日曾到意大利及瑞士，9月16日回港後，家居檢疫至9月29日，其間兩次接受新冠病毒檢測均呈陰性

．10月9日曾有低燒，自行買藥服用後自覺已痊癒

．10月19日失去味覺，到屯門恆福花園一名姓司徒的私家醫生求診及留樣本，其後確診

．除兒子外，病人的另一名親戚早前曾有不適，亦已送院安排病毒檢測

．平日每周有兩、三日到屯門新墟街市買餸；每晚會在住所樓下跑步往東涌碼頭，跑步期間有時沒戴口罩

．傳染期內曾光顧食肆：10月11日到東涌東匯城「八月花」，10月17日到屯門海趣坊「意樂餐廳」，10月20日到屯門青海圍「東哥點心火鍋第六分店」，10月21日到東涌逸東商場「譚仔三哥米線」

．傳染期內10月20日在屯門新墟街市附近做腳部按摩，但因首次光顧，稱不記得店名，衛生防護中心正跟進

．衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，病人發病時間較遲，且距離離港日子已較遠，故相信病人較大可能是本地感染。中心會在病人居住大廈、屯門新墟街市及病人曾光顧的餐廳，派樣本瓶予員工作新冠病毒測試

．張竹君表示，病人首次提交的樣本病毒數值（CT value）23（即病毒量較高）；但入院後再取樣本，病毒數值達33（代表病毒量較低）。病人亦已進行病毒抗體樣本測試，暫未有結果

10宗輸入個案當中，9人由尼泊爾乘RA4099航班於10月20日抵港，當中兩人有病徵；另一人由巴基斯坦到卡塔爾多哈，乘QR818航班於10月20日抵港，無病徵。衛生署衛生防護中心表示，已要求尼泊爾航空航班停飛香港兩星期，由今日至11月4日止。

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