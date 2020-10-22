工人認向警車擲汽油彈還押候判 (12:30)

控罪指稱被告鄺文浚（22歲）於10月20日在旺角道與彌敦道交界，無合法辯解而用火損壞屬於港府的一輛警車AM7051，意圖損壞該財產，並罔顧警車司機的生命是否會因而受到危害。被告離庭前向公眾席舉起「五大訴求 缺一不可」手勢，以及大喊「peace（和平）」。

控方案情指出，當日下午約6時20分，數百名示威者在旺角彌敦道聚集及架設路障，警方派員掃蕩。約10分鐘後，警方在案發地點附近設防線，涉案警車停泊在防線約10米外，突然該處附近行人路起火。有警員其後看見被告右手手持一個正燃燒的汽油彈走出馬路，繼而將汽油彈擲向涉案警車，擊中警車的右前車頭後，警車右倒後鏡起火；一些燃燒中的液體亦濺到地上，距離現場另一名警員約一米。

案情續稱，被告事後轉身逃跑，警員隨即追截，並於5秒內將被告制服，被告當時身穿黑衣褲、戴着手套及防毒面罩，左手持紫色打火機，而多間媒體及警方均有拍到事發過程。警員在被告背包內搜出用密實袋盛載的液體，及後證實為高度易燃的有機溶劑。涉案警車事後車頭防撞槓被熏黑，車頭排氣口有油迹。據了解，控方不會要求被告賠償。

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