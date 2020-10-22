健身中心逼智障男買會籍課程　官裁賠償7萬元及付訟費 (11:22)

原告姓張，由父親代為入稟；被告為CWB 168 Limited（前稱Fight Factory Gym (Causeway Bay) Ltd），該公司經營Legend Fight & Fitness及FFB Plus，涉案健身室位於銅鑼灣羅素街。

入稟狀指出，原告患有自閉症及輕度智障，連簡單算術也不會，亦不適合簽署任何合約。原告在2017年11月15日支付1.4萬元，與被告簽訂兩年健身會籍協議。原告父親同日發現事件，向被告要求取消協議，並於翌日交出醫療文件證明。被告同意退還一年會籍及5856元，以及不會向原告再銷售會籍和私人教練課程。

惟至2018年4月28日，原告在被告健身中心內被指欠款近3.2萬元，被告威脅向原告發律師信，以及不准原告離開，他在受滋擾及壓力下，再購入價值1.4萬元會籍，以及共65節涉款5.1萬元的私人教練課程。原告要求追款不果，遂興訟追討。