天氣｜明早天氣乾燥稍後有微雨　天文台料周末風勢頗大 (16:30)

【16:30】天文台預測，本港地區今晚（22日）及明日（23日）大致多雲，明早部分時間天色明朗及乾燥，稍後有一兩陣微雨，氣溫介乎22至26度。吹和緩至清勁北至東北風，離岸間中吹強風，海有大浪及湧浪。

展望周末期間風勢頗大，海有大浪及湧浪。下周初大致天晴及乾燥。

沙德爾料隨後移至海南島越南一帶

熱帶氣旋沙德爾在明日稍為靠近廣東沿岸地區，並轉向偏西方向移動，隨後一兩日大致移向海南島至越南中部一帶。而現時影響廣東沿岸的東北季候風會在明早逐漸增強，未來數天沿岸地區及南海北部風勢頗大。預料高空反氣旋將會在下周初增強，華南天色好轉。此外，一個廣闊低壓區會在下周中期影響南海中部。

【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫23度，相對濕度67%。

乾燥的東北季候風正影響廣東。

在上午5時，強烈熱帶風暴沙德爾集結在西沙以東約480公里，預料向西北緩慢移動，橫過南海中部。

本港地區今日（22日）天氣預測大致天晴及乾燥。最高氣溫約28度。吹和緩至清勁北風。海面有湧浪。

展望未來一兩日雲量增多，風勢頗大，海有大浪及湧浪。下周初天色好轉。

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