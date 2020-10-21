4人涉機場襲《環時》記者　付國豪出庭作供稱感悲傷 (20:00)

4名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業的畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）及測量師黃逸豪（29歲）。

付國豪庭上供稱，案發時為內地《環球時報》旗下環球網的編輯及記者，當時任職約一年，但沒考取記者證。他稱，去年8月6日持雙程證來港，隨後獲在港同事給予一件綠色「Press」反光衣，另向在港同事索取一張《環球時報》記者證。

付國豪表示，案發當晚他約在11時到達香港國際機場，約10分鐘後穿上反光衣，並先後在機場大門外及離境大堂內用iPhone電話拍攝，其間有一名戴口罩的人攔住他，追問他有沒有記者證，當時他分別用英語及不流利的廣東話回應「我是遊客」，及後示威者逐漸包圍他，不久開始毆打他，多人用膠索帶綁他手腕，以及把他禁錮到一輛機場行李車上，又稱示威者有拍攝他及曾強行解鎖他的電話。

控方問到他的淺藍T恤從何得來，付國豪稱是在事發前於灣仔警察總部參加由市民自發的活動時，有市民贈予他。控方又問他為何用英語回應示威者時，付國豪說，因在全港示威中，使用普通話的內地旅客通常被示威者針對。控方又問付國豪對事件的感受，他表示「有一點悲傷」。案件明續。