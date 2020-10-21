癌症統計：癌症新增個案見新高　料來年新增個案女多於男 (19:30)

本港2018年40至59歲女性，佔整體女性人口三分之一，整體女性人口亦較男性多。黃錦洪說，女性患癌風險在40歲後上升，常見的乳癌、子宮癌、甲狀腺癌主要在40多歲至60多歲壯年發病，由於近年本港愈來愈多女性人口踏入癌症高發年齡層，加上男性吸煙人口減少，在「一加一減」的情況下可能會出現逆轉趨勢。

即使去除年齡影響，中心發現女性癌症發病率近10年亦有上升趨勢。黃錦洪說，一般而言，西化的飲食習慣、肥胖、少運動、飲酒亦會增患癌風險，但仔細原因仍待研究。

2018年乳腺癌新症數目按年升5.8%至4645宗，10年累計升77%。2018年升幅最高的癌症是甲狀腺癌，按年升17.3%。黃錦洪稱，甲狀腺癌由2016年本港第11大癌症升至第九大，形容升幅驚人，但當中大部分屬早期癌症，料與診斷改善有關。

肝癌新症則按年減5%至1742宗，黃錦洪說，數據反映本港接種乙型肝炎疫苗的政策和藥物治療有效。本港自2016年起推行大腸癌篩查計劃，本港大腸癌個案發現時，由2015年僅約9%是第一期升至2018年的約11%；第四期由約25%減至20%。黃錦洪認為計劃有利找到更早期的癌症個案，增加病人存活率。

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