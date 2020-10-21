訛稱可內部認購黃子華最後棟篤笑門票　保險從業員騙逾16萬元囚22月 (17:30)

法官陳廣池表示，相信被告麥卓賢（22歲）有一定音樂造詣，惟他愚蠢地以身試法，斷送大好前途和令父母痛心，形容本案在法理上不涉違反誠信，惟涉案行為摧毁朋友之間的互信和道德期望。

不過，陳官形容被告剛度過22歲生日，相信被告已痛定思痛，並在家人強大的支持下重新做人，利用歌唱熱誠貢獻社會，判他入獄22個月。陳官向被告表示今次「輕判咗你」，勉勵他勿浪費才華，繼續發展歌唱事業，以及孝順家人。

案情指出，被告在2018年3月31日至6月11日期間，詐騙29人共164,120元。15男14女事主年齡介乎21至53歲，部分人因工作關係、參加唱歌比賽、參加舞台劇訓練班、朋友介紹，以及在被告就讀的中學任職而結識被告。

被告在facebook發文「有沒有人想買棟篤笑門票」，並聲稱有內部認購的門票出售。被告另在WhatsApp群組「子華飛」和Line群組中發布類似信息。有事主直接向被告購買門票，亦有事主把有關資訊告知朋友，朋友同樣向被告購買門票，有人向被告支付逾4萬元。

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