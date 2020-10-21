17歲學生認管有非法用途工具原判感化　律政司申覆核官索社服令報告 (17:15)

被告為學生呂皓翹承認於去年11月12日在馬鞍山德信中學外，管有一支尖的鐵枝、一支削尖的行山杖；以及保管一支槌子及一支打破玻璃用的槌子。

律政司一方表示，本案案情嚴重，判刑不應側重個人的更生；又指被告曾參與堵路等相關活動，顯示他有錯誤觀念須糾正，而家庭的監督及協助有限，感化令不足以協助他更生。

被告的代表律師則認為法庭沒有輕判，刑罰相稱，而控罪未嚴重至必須判處拘禁式刑罰。

溫官聽取雙方陳辭後，同意感化令未必是足夠的判刑，但考慮到被告沒有實際使用涉案物品，亦沒有對人或財產造成傷害，加上被告現已升讀了大學，重新出發，即使感化令的判刑過輕，都不一定要考慮拘禁式刑罰，認為社會服務令是較平衡更生、懲罰及阻嚇力的判刑，最終下令先為被告索取報告再作判刑，其間被告獲准以現金1000元保釋。

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