工程師涉巴士上33刀殺女友　呈堂對話錄音：事主稱被告說話「好chur」感「唞唔到氣」 (17:00)

庭上披露，被告吳欣鍵（25歲）於2017年9月16日案發當日，與事主李倩姮（20歲）多次碰面，兩人由凌晨12時聊天至凌晨3時，其間被告以手機錄下對話。庭上播放錄音顯示，被告多番向事主強調迎新營意識不良及「聲名狼藉」，擔心事主在迎新營被人「抽水」。

根據錄音，被告表示已把儲存與事主性愛片段的記憶卡交予事主，事主說被告可能存有備份，「難保有一日你好憎我，想損害我名聲，會偽造啲嘢擺上網」。事主又說，被告曾以「唔知會唔會跌咗嘢」為藉口，要脅會流出性愛片段。

庭上播放案發當日下午3時的巴士車廂片段，顯示被告和事主在巴士上層交談，其間有數名乘客上車。被告不時擦汗及拉着衣領搧風，之後突然持刀插向事主，事主大量流血，有乘客見狀起身逃走。

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