國泰裁員｜勞工處籲國泰妥善安排員工　設專線專櫃供求助 (16:45)

就國泰航空集團重組，勞工處發言人今（21日）表示十分關注事件，提醒國泰須就終止僱傭事宜與員工坦誠溝通，並作妥善安排。發言人表示將專為國泰員工提供查詢及就業等服務。
發言人稱，僱主如欲更改僱傭合約的條款，應事先諮詢僱員並取得其同意，否則或會構成不合理更改僱傭合約條款，僱員可根據《僱傭條例》向僱主提出申索。
發言人表示，會為受影響的員工提供協助。受影響的員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可致電勞工處特設專線3580 1442及3580 1443查詢，或到勞資關係科各分區辦事處尋求協助。
勞工處為國泰員工設立就業服務熱線3428 2943，解答有關就業服務的查詢，處方13所就業中心亦設立專櫃優先為國泰員工提供登記及就業服務。
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