港聞

國泰裁員｜陳帆哽咽：惋惜港龍停止營運　對千計員工失業感難過 (14:45)

國泰航空集團今日（21日）公布企業重組，整個集團會削減約8500個職位。運輸及房屋局長陳帆今見記者回應，稱航空業受疫情影響，跨境航空近乎停擺，國泰的決定涉及航空公司的定位，政府要求國泰考慮任何企業重組方案時，必須顧慮對香港作為國際航空樞紐的潛在影響，以及盡可能照顧員工福祉，減少對他們的影響；並維持核心團隊及人才，在確保日常運營的同時，準備日後航空業的復蘇。

陳帆發言時一度哽咽，「今次令香港一家固有品牌國泰港龍停止營運，我相信大家都感到惋惜，我們也對數以千計的員工失去工作感到難過」，他說，疫情下全球航空業均受影響，形容情況「令人傷感」。

陳帆表示，現時香港的客運數目平均有2000至4000人次，較正常日均20萬人次大減；貨運方面，大約下跌了8.4%，但以國泰集團計算，其客運上座率下跌98%、貨運較以往跌超過三分之一。陳帆續稱，政府在本年6月注資國泰屬投資，期望有所回報，也要保護香港作為國際航空樞紐的地位，維護香港長遠競爭力；政府委派兩名觀察員進國泰董事局，但稱他們只是了解集團營運，強調不會參與集團的商業決定。

國泰裁員港龍停運 相關報道：

國泰CEO鄧健榮：35年港龍品牌完結 屬選無可選、非不得已決定

國泰工會：額外賠1個月薪金及退還無薪假款項　不覺離職補償豐厚

譚文豪質疑國泰不承諾讓員工停薪留職 或掀大企業裁員骨牌效應

疫下客量大減　獲港府注資仍難逃裁員命運

陳茂波：業務重組屬國泰商業決定 若不妥善處理將傷害本港國際航空樞紐地位

港龍1985年成立　華資背景冀與英資國泰競爭

國泰重組削8500職位 包括5300名駐港員工 港龍即時停止營運

相關字詞﹕國泰裁員 港龍停運 陳帆 國泰航空 國泰港龍 國泰航空裁員 國泰 國泰CX 國泰裁員2020 CX炒人 CX裁員 裁員 港龍 國泰重組 編輯推介

上 / 下一篇新聞