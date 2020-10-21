國泰裁員｜陳帆哽咽：惋惜港龍停止營運　對千計員工失業感難過 (14:45)

國泰航空集團今日（21日）公布企業重組，整個集團會削減約8500個職位。運輸及房屋局長陳帆今見記者回應，稱航空業受疫情影響，跨境航空近乎停擺，國泰的決定涉及航空公司的定位，政府要求國泰考慮任何企業重組方案時，必須顧慮對香港作為國際航空樞紐的潛在影響，以及盡可能照顧員工福祉，減少對他們的影響；並維持核心團隊及人才，在確保日常運營的同時，準備日後航空業的復蘇。
陳帆發言時一度哽咽，「今次令香港一家固有品牌國泰港龍停止營運，我相信大家都感到惋惜，我們也對數以千計的員工失去工作感到難過」，他說，疫情下全球航空業均受影響，形容情況「令人傷感」。
陳帆表示，現時香港的客運數目平均有2000至4000人次，較正常日均20萬人次大減；貨運方面，大約下跌了8.4%，但以國泰集團計算，其客運上座率下跌98%、貨運較以往跌超過三分之一。陳帆續稱，政府在本年6月注資國泰屬投資，期望有所回報，也要保護香港作為國際航空樞紐的地位，維護香港長遠競爭力；政府委派兩名觀察員進國泰董事局，但稱他們只是了解集團營運，強調不會參與集團的商業決定。
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