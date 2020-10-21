陳同佳案｜李家超：港方無阻撓陳同佳出境　台方設自首前提無理取鬧 (13:15)

台灣殺人案死者潘曉穎的母親昨（20日）向保安局長李家超發公開信，要求當局「釋放」陳同佳。李家超今（21日）出席立法會會議後見記者表示，現行法律不容許港台進行司法協助，「接收一個通緝犯，是否需要同時提供證據，以及是否需要司法協助才能做到，很清楚是不需要的」，批評台灣將司法協助變成陳同佳自首的前提，是製造障礙、無理取鬧，認為有政治考慮。
李家超稱了解家屬的沉痛心情，港府一直希望陳同佳盡快接受法律制裁，還死者一個公道；雖然陳同佳目前受警方保護，但如果他想外出辦簽證，警方不會阻撓，港方亦沒有限制陳同佳出境，只是台方不允許陳同佳入境、在台灣投案。
李家超被質詢內地拘留12名港人事件
另外，立法會今日舉行大會會議，民主黨立法會議員鄺俊宇向李家超質詢有關12名港人在內地被拘留事件，要求李家超交代政府是否早有預謀將「港人送中」。李家超批評，鄺俊宇鼓勵他人棄保潛逃，鄺俊宇回應此說法猜度議員發言動機，違反《議事規則》。
會議後李家超原本在立法會見記者，但被一眾民主派議員包圍，議員手舉「立即釋放十二港人」標語，又高呼「李家超可恥」；李家超則表示，民主派議員阻止其見記者，他移師至政府總部會見傳媒，場面一度混亂。
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