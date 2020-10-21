元朗七旬翁被控襲前妻　上庭前縱火燒屋墮樓亡 (16:15)

涉事的兩房一廳單位內多處被熏黑，兩間房內各放有一樽家用石油氣，單位窗戶燒至爆裂，冷氣機焚毁。今早（21日）10時，政府化驗師、探員及鑑證科人員返回現場調查，其間曾拍攝現場環境，逗留至下午近3時帶走一批天拿水等證物離去。

據了解，71歲姓陳男戶主患長期病，與66歲姓曾前妻結婚40年，育有數名已成家立室的子女，夫婦前年因發生家暴事件離婚，但當時陳男未有被捕。其後曾婦遷出，僅陳男仍於上址獨居，二人亦因涉事單位業權及財產分配有爭拗。

至本月10日，曾婦趁陳男到醫院覆診時，返回單位取回私人物品，但兩人在大廈地下狹路相逢再起爭執，其間陳男涉「叉頸」襲擊前妻被捕，原被控一項普通襲擊罪，將於明日（22日）提堂。昨晚陳男從寓所廚房取出兩樽家用石油氣，分別置於兩間房後縱火，及後墮樓身亡，但兩個石油氣樽未被燃點。元朗警區刑事調查隊仍在調查陳男縱火動機及墮樓原因。

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