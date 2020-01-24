國泰裁員｜陳茂波：業務重組屬國泰商業決定　若不妥善處理將傷害本港國際航空樞紐地位 (11:24)

陳茂波亦稱，國泰作為本港最主要本地航空公司，面對史無前例的經營挑戰和財務壓力，若這存亡問題不獲妥善處理，將傷害本港作為區內國際航空樞紐的地位和發展，其負面影響更會延伸到本港其他經濟環節，不利香港整體利益。

陳茂波說，運輸及房屋局已要求國泰在作出任何營運規模及模式的調整時，應充分顧及對香港國際航空樞紐地位及航空網絡的潛在影響，以確保集團在疫情過後有充足的條件重新出發。

陳茂波稱，政府早前運用土地基金投資國泰，以協助集團度過極端嚴峻的市場環境，維持香港區內國際航空樞紐的地位，防範對其他經濟環節的影響，並為政府取得回報。政府當時明確指出無意長線持有國泰股權，亦不會參與集團的日常營運。國泰其後亦曾申請保就業計劃。

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