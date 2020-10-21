國泰裁員｜港龍1985年成立　華資背景冀與英資國泰競爭 (09:43)

根據資料，1985年3月，「毛紡大王」曹光彪、「船王」包玉剛、霍英東、安子介、馬萬祺等31名港澳著名商人及華潤、招商局等中資機構組成港澳國際投資有限公司，同年5月港澳國際成立港龍航空，7月開始營運，以一架客機提供香港來往馬來西亞的航線。

港龍成立之初具有濃厚的中資色彩，一方面因當時中國已經開始改革開放政策，香港與內地航空運輸愈見頻密；另一方面，華資亦希望創辦一間有中資背景的香港本土航空公司，與長期處於壟斷地位的英資國泰航空展開競爭。

1990年至1996年間，國泰航空持有港龍航空部分股權，並負責該公司的營運。2006年6月，國泰發聲明稱有關在收購港龍航空一事上已與其他相關公司達成協議，同年9月底正式宣布收購港龍航空。

2016年1月，國泰航空公布，將港龍航空易名為「國泰港龍航空」，並將在內地投入更多資源。時任國泰航空行政總裁朱國樑稱，更名並非合併，而是為了加強港龍乘客對於國泰品牌的認知度。

（明報資料）

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