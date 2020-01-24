國泰重組削8500職位　包括5300名駐港員工　港龍即時停止營運 (08:07)

國泰表示，因應新型冠狀病毒疫情對航空業造成持續影響，是次重組將保障公司的未來發展，盡力保留最多的工作崗位，同時履行對香港航空樞紐和顧客的責任。是次削減約8500個職位，國泰亦透過凍結招聘，加上自然人手流失，將實際削減的員工減少至約5900人，包括約5300名駐港員工；另有約600名非駐港員工亦可能受到影響。

國泰及香港快運接手港龍大部分航線

國泰亦將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。集團將於2021年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員員工推出第三輪自願性特別休假計劃；所有員工於2021年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度的酌情年終獎金。

國泰全資附屬的國泰港龍航空，即時停止營運，國泰擬尋求監管機構批准，由國泰航空及香港快運航空接手營運港龍的大部分航線。

行政總裁鄧健榮：變動可減5億元現金消耗

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，已採取了一切避免裁員的措施，包括縮減航班、推遲新飛機交付、暫停非必要開支、凍結招聘、實施高級管理層減薪及安排兩輪特別休假計劃，但集團每月仍然消耗15億至20億港元現金，長此下去難以為繼；而今日公布的變動將使集團的現金消耗減少約5億港元。

鄧健榮表示，依目前所見，巿場復蘇步伐顯然相當緩慢，國泰預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。

鄧健榮：若不重組將無法繼續營運

鄧健榮亦稱，集團必須進行根本性的重組，否則最終無法繼續營運下去。他稱目前首要工作是為受影響員工提供支援，集團會提供遠高於法定要求的離職方案，亦會延長醫療福利及員工機票優惠的期限，並提供輔導和工作過渡支援服務。有關的遣散費將不會以退休金供款作對沖。

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