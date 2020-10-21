天氣｜天文台預測明日天晴乾燥　隨後一兩日風勢頗大 (16:30)

展望隨後一兩日雲量增多，風勢頗大，海有大浪及湧浪，下周初天色好轉。

在下午4時，熱帶風暴沙德爾集結在西沙以東約610公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海中部。

【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫21.9度，相對濕度68%。

乾燥的東北季候風正影響廣東。

上午5時，熱帶風暴沙德爾集結在西沙以東約780公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過南海中部。天文台稱，沙德爾會在未來兩三日橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。按照現時預測路徑，沙德爾會在今日與香港保持一段距離，對本港的直接威脅不大。天文台會視乎沙德爾的路徑及本港風力變化，考慮是否需要發出一號戒備信號。

天文台預測本港今日天晴乾燥。最高氣溫約29度。吹和緩偏北風，離岸風勢清勁。展望明日大致天晴及乾燥，早晚稍涼。隨後一兩日雲量增多，風勢頗大。

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