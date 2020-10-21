天氣｜天文台預測明日天晴乾燥　隨後一兩日風勢頗大 (16:30)

【16:30】乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，今日（21日）下午本港各區相對濕度普遍下降至60%以下。今晚及明日（22日）天氣預測大致天晴及乾燥，氣溫介乎21至28度，吹和緩至清勁北風，明日海面有湧浪。
展望隨後一兩日雲量增多，風勢頗大，海有大浪及湧浪，下周初天色好轉。
在下午4時，熱帶風暴沙德爾集結在西沙以東約610公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海中部。
【07:30】上午7時30分，天文台錄得氣溫21.9度，相對濕度68%。
乾燥的東北季候風正影響廣東。
上午5時，熱帶風暴沙德爾集結在西沙以東約780公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過南海中部。天文台稱，沙德爾會在未來兩三日橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。按照現時預測路徑，沙德爾會在今日與香港保持一段距離，對本港的直接威脅不大。天文台會視乎沙德爾的路徑及本港風力變化，考慮是否需要發出一號戒備信號。
天文台預測本港今日天晴乾燥。最高氣溫約29度。吹和緩偏北風，離岸風勢清勁。展望明日大致天晴及乾燥，早晚稍涼。隨後一兩日雲量增多，風勢頗大。
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