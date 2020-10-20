法官及司法人員本年度凍薪　司法機構︰願分擔經濟不景影響 (21:37)

截至今年3月31日，在編制內的218個司法職位當中，有156個由實任法官及司法人員出任。薪常會備悉，雖然今年公務員薪酬趨勢淨指標和整體綜合消費物價指數均為正數，但香港經濟和政府財政狀況因社會事件和新型冠狀病毒疫情受到嚴重打擊，薪常會認為將司法人員的薪酬水平與私營機構作比較，乃合適做法。

薪常會續稱，私營機構的勞工市場情況急劇轉差，工資和收入增長放緩，此外各級公務員亦被凍薪，故因應現時經濟環境，在釐定司法人員薪酬調整時應採取審慎做法。

司法機構表示，儘管今年司法人員薪酬趨勢淨指標屬於正數的2.57%，但不反對凍結司法人員薪酬的決定。司法機構指出，決定不會對司法獨立造成不良影響，並可向社會大眾展示司法機構既明白亦願意分擔經濟不景所帶來的影響。

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