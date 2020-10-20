警斷指案　控方專家證人︰被告有意識「使勁用力」咬噬 (20:00)

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被告杜啟華（24歲）否認在公眾地方擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖而傷人共4罪。事主包括警員葉卓軒、現為總警司的梁子健、警長梁啟業，其中梁啟業的右手無名指被咬斷。

余毓靈供稱，被告咬噬手指的事件歷時約0.66秒，比辯方專家證人估算0.46秒的時間充裕。他又指出，無意識自主反應毋須經過大腦，在腦幹位置便會受刺激，有意識自主反應則須經過大腦，故無意識自主的反應時間會比較短。

就辯方專家證人認為被告的咬噬源於右眼疼痛作出的無意識自主反應，余毓靈表明「不敢苟同」，認為無意識自主反應的反射力度弱，正常反應甚至可以「弱到冇反應」。他形容，被告將梁啟業的手指咬至粉碎性骨折和截斷，相關咬噬力量強勁，認為被告當時有意識地「使勁、用力」咬噬。

法官陳仲衡問，假如一個人當時承受痛楚，會否令其反射反應更大。余毓靈回應稱，目前臨牀不會用痛楚方式作量度，故無法回答。自己過往經驗和文獻亦沒遇見或記載有關情況。

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