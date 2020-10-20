新冠肺炎｜調查：轉發疫情資訊前查證事實者　家庭和諧快樂分數較高 (18:30)

新型冠狀病毒疫情下，親友之間不時會互傳疫情資訊。有研究發現，受訪者透過即時通訊軟件轉發資訊前，若經常有查核內容可信性，其家庭的和諧、快樂及溝通質素分數，都較有轉發但無「fact check」（事實查核）的受訪者高。
調查由港大李嘉誠醫學院公共衛生學院「賽馬會智家樂計劃」進行，今年5月下旬在網上訪問4914人，問及有關疫情資訊分享及家庭幸福。計劃調查員、港大李嘉誠醫學院護理學院副教授王文炳表示，若以10分為滿分，在家庭和諧、家庭快樂及家庭溝通質素的評分中，經常轉發疫情資訊並經常查核的群組在三方面獲7.06至7.48分，愈少查核評分愈低；經常轉發但從沒或很少查核的群組，評分只有5.25至6.39分。
王文炳指出，研究顯示較多65歲以上長者及女性會轉發資訊，但較常查核資訊的群組卻為18至44歲青年及男性。
港大李嘉誠醫學院公共衛生學院社會醫學講座教授林大慶提醒，疫情下信息混亂，收到資訊後要看信息來源，即使標明是某機構或某專家言論，都有可能是假，要留意信息字眼，「世界衛生組織會唔會叫你轉發？唔會嘛。」
林大慶表示，若家人取得過多未經證實的資訊，有可能令群組內容充斥過多沉重負面的消息，「少誤會、少誤解、少恐慌，就開心啲」。他呼籲市民到可靠網站查核資訊。
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