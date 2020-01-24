新冠肺炎｜染疫女求醫被叫往檢測　私家醫生鍾緯略：轉介公立醫院門診免延誤 (18:00)

本報致電醫生鍾緯略的診所，他表示，病人於周日（18日）中午到診所求醫，為當時最後一名求診者，她當時出現上呼吸道病徵及發燒，鍾緯略見狀隨即穿上全套個人保護裝備診症。他認為目前「風頭火勢」，病人應接受新冠病毒檢測，惟大部分化驗室周日不營業，變相樣本要翌日才化驗，他認為會延遲確診，故撰寫轉介信，建議病人到東區醫院急症室或普通科門診求醫。

鍾緯略對於衛生署稱他沒有為病人安排測試，感到無奈，認為是「好大指控」。他又說，衛生署醫生周一（19日）曾致電，查詢有否為病人安排測試，他當時表示沒有，但有提及轉介信事宜，「當時大家都好忙，不知道他是否聽到」，其後他致電聯絡衛生署希望補充資料，但至今未能成功聯絡相關醫生，認為當局需要改善「單向溝通」的情況。

本報正向衛生署查詢。

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