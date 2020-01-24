新冠肺炎｜染疫女求醫被叫往檢測　私家醫生鍾緯略：轉介公立醫院門診免延誤 (18:00)

本港今日（20日）公布新增5宗新型冠狀病毒確診個案，其中一名32歲女病人感染源頭不明，她在病發後兩日（18日）到筲箕灣愛蝶灣商場鍾緯略醫生的診所求醫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，鍾緯略當時覺得病人病徵不像感染新冠病毒，建議病人如擔心應去做測試，病人最後由丈夫駕車接送到油麻地梁顯利臨時檢測中心取樣。鍾緯略回覆本報查詢表示，因當日是周日，大部分化驗室不營業，故他寫信轉介病人到公立醫院或普通科門診求醫。
本報致電醫生鍾緯略的診所，他表示，病人於周日（18日）中午到診所求醫，為當時最後一名求診者，她當時出現上呼吸道病徵及發燒，鍾緯略見狀隨即穿上全套個人保護裝備診症。他認為目前「風頭火勢」，病人應接受新冠病毒檢測，惟大部分化驗室周日不營業，變相樣本要翌日才化驗，他認為會延遲確診，故撰寫轉介信，建議病人到東區醫院急症室或普通科門診求醫。
鍾緯略對於衛生署稱他沒有為病人安排測試，感到無奈，認為是「好大指控」。他又說，衛生署醫生周一（19日）曾致電，查詢有否為病人安排測試，他當時表示沒有，但有提及轉介信事宜，「當時大家都好忙，不知道他是否聽到」，其後他致電聯絡衛生署希望補充資料，但至今未能成功聯絡相關醫生，認為當局需要改善「單向溝通」的情況。
本報正向衛生署查詢。
新冠肺炎 相關報道：
今增5宗確診一屬本地感染源頭不明 居嘉亨灣港島東中心工作 百同事要檢測
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 編輯推介