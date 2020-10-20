陳浩天控襲警　政府化驗師否認為專家證人　拒判斷片段中是否被告 (17:45)

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被告陳浩天（29歲）否認於去年7月13日在上水新運路及智昌路交界，與身分不詳的人非法集結，以及襲擊警署警長陳國深。

控方傳召政府法證化驗師陶志恒博士以專家證人身分作供。他供稱，警方向他提供數段新聞片段、被告的眼鏡、衣物以及硬照，要求與案發片段中的伸手男子作出比對。比對後他的結論是，被告配戴的眼鏡與片中人相似；另外被告的右邊耳珠對上有一個黑點，片中人在相同位置亦有黑點。

陶志恒強調，他並非認人專家，他的工作只是指出兩人的相似地方，並不是就兩者是否同一人作判斷。辯方稱，陶志恒並非以生物科學或醫學角度分析人體特徵，亦非人物辨認的專家，質疑他的證供價值，要求法庭剔除其證供，但裁判官最終裁定接納陶志恒的證供。聆訊周四續。

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