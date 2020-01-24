新冠肺炎｜今增5宗確診一屬本地感染源頭不明　居嘉亨灣港島東中心工作　百同事要檢測 (16:34)

源頭不明本地個案（個案5259）：

．32歲女子，與家人同住西灣河嘉亨灣一座，10月16日開始發冷發燒，傳染期曾與家人在家用膳，連同同住家人，合共5至6名家人要檢疫

．10月18日向一名筲箕灣愛蝶灣商場鍾姓私家醫生求醫，當時醫生認為其病徵不似感染新冠病毒，但着病人如有擔心可接受病毒檢測，病人由丈夫駕車接載往政府設於梁顯利油麻地社區中心的臨時檢測中心接受測試，其後確診（相關報道：染疫女求醫被叫往檢測 私家醫生鍾緯略：轉介公立醫院門診免延誤）

．在港島東中心從事文職，毋須見客，兩、三名座位較接近的同事被列為密切接觸者要檢疫；同層100名員工要接受新冠病毒檢測；公司要停工及大清洗

對於個案5259在發病後，仍前往政府設立的臨時檢測中心採樣作新冠病毒檢測，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政府設臨時檢測中心時已「預咗有陽性個案」，做足防感染措施，相信確診者不會傳染職員或其他市民。

輸入個案：

．個案5258：82歲女子，由印度新德里乘AI314航班，10月8日抵港，檢疫期間第二個樣本陽性，無病徵。根據衛生防護中心資料，連同此個案，同一班機已有8人確診

．個案5260：53歲男子，由英國乘BA31航班，10月11日抵港，檢疫期間10月18日發病送院

．個案5261：45歲男子，貨機機師，10月19日由俄羅斯抵港，無病徵

．個案5262：49歲男子，由法國經荷蘭阿姆斯特丹，乘CX270航班，10月19日抵港，無病徵

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