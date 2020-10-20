區選落選建制派鄭強峰提選舉呈請稱遭抹黑　高院法官押後頒書面裁決 (16:15)

呈請人為公屋聯會的鄭強峰；兩名答辯人依次為民主黨區議員洪駿軒、翠屏選區選舉主任謝凌駿。鄭強峰於去年區議會選舉觀塘翠屏選區中以381票之差不敵洪駿軒。

是次呈請圍繞洪駿軒去年11月的選舉宣傳單張，當中附有鄭強峰的相片，配上「慎防假獨立」等。鄭強峰一方表示，他從沒報稱獨立，並已向選管會申報與公屋聯會的政治聯繫，屬親建制背景；故此，傳單上的「假獨立」會誤導選民懷疑其政治立場，明顯中傷其品格。

洪駿軒一方回應稱，獨立候選人意指沒有政黨聯繫者，鄭強峰所屬的公屋聯會及創建力量都並非政黨，因此以「獨立」形容鄭強峰沒有不妥。

庭上另一項爭議為洪駿軒的傳單提及「成功爭取秀茂坪紀念公園電梯加建分段出口」。鄭強峰一方質疑，該工程主要由民主黨區議員梁翊婷及鄭景陽負責，洪駿軒根本沒有參與其中。洪駿軒一方表示，他曾任職鄭景陽助理，跟進過該項目。

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