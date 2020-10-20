本地遊准不多於30人　旅行團須符合條件一覽 (15:15)

．相關本地旅行團須向旅遊業議會登記

．須簽署本地旅遊防疫承諾書

．由《旅行代理商條例》（第218章）第2條所界定的持牌人舉辦

．不涉及通過任何出入境檢查關卡

商務及經濟發展局長邱騰華補充，本地旅遊防疫承諾書就如一份約章，包括為參加者購買健康保險、登記參加者聯絡資料、為團員進行體溫檢測、全程戴口罩（於食肆以外）、交通工具上不得進食、交通工具事前事後須清潔消毒等。

邱騰華稱，旅行社可參與政府與旅發局兩個資助計劃，包括綠色生活本地旅遊鼓勵計劃，每名旅客有200元資助；另一個是旅發局的計劃，為於本地消費達800元的人換取旅遊名額，詳情有待旅發局公布。

邱騰華表示，冀最快今日獲行會通過，周五（23日）刊憲實行。

旅議會稱，非常歡迎政府同意在限聚令下給予本地遊旅行團有條件的豁免，會要求會員嚴守相關抗疫措施，亦會派員巡查，提醒旅行社如被發現沒有遵守抗疫承諾，其豁免資格將被取消，亦不會獲得相關鼓勵計劃的資助。

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