展覽製作業疫下零收入　嘆「保就業」無資助　促政府支援、開拓場地辦本地展覽 (15:05)

黃定光指出，疫情為展覽製作業帶來「窒息性的影響」，展覽在這幾個月內幾乎停頓，令員工陷於困境。他說，政府雖然有資助，但搞錯資助對象，僅參展商及主辦場地受惠，卻沒有向製作公司及僱員提供資助。他續指出，雖然展覽製作業行頭不闊，但有份促進香港經濟，如今無法舉辦大型展覽，製作物料要置於貨倉，等如「白交租」，業界只能望天打卦，批評政府反應遲鈍。

展覽製作工程人員從業員關注小組代表翁偉國表示，展覽業停頓整整10個月，幾輪抗疫基金都無任何支援，製作公司要借貸，「看不到前景」。他預計「保就業」計劃11月完結後，不少公司會裁員結業、丟棄器材等。對於會展業資助計劃只資助參展商及補貼場地，他大嘆業界「一蚊都冇攞過」，且現在仍「封關」，根本不會有參展商來港，希望政府提供支援。

製作公司負責人陳啓恩表示，他的公司「零收入」，雖然公司來年仍接到貿發局的工作，但對於明年可以舉辦外國展覽不感樂觀。他說，許多前線工作人員已轉行，擔心經濟復蘇後未能找到人手。另一名製作公司負責人陳紹基表示，其公司雖有接本地小型展覽的工作，但過去都依靠國際大型展覽支持，又稱國際疫情仍嚴重，憂慮不知展覽活動何時才可復蘇。

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