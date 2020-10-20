天氣｜天文台預測明日天晴　日間乾燥 (16:30)

【16:30】乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今晚（20日）及明日（21日）天氣預測天晴，明日日間乾燥，氣溫介乎22至29度，吹和緩北至東北風，明日離岸風勢間中清勁。
展望周四大致天晴及乾燥，早晚稍涼。隨後一兩日雲量增多，風勢頗大。
下午4時，熱帶風暴沙德爾集結在馬尼拉之東北約220公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋。
【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫22.4度，相對濕度76%。
東北季候風正影響廣東。本港地區今日天氣預測大致天晴，早上部分時間多雲，日間乾燥，最高氣溫約29度。吹和緩東北風，初時離岸風勢間中清勁。
展望未來兩三日大致天晴及乾燥，內陸地區日夜溫差較大，早晚稍涼。接近周末雲量增多，風勢較大。
在上午5時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約480公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向呂宋。
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