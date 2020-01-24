流感疫苗｜公私營流感疫苗接種計劃一覽【附合資格者條件、診所名單、收費等】 (08:30)

政府防疫注射計劃

政府資助的本年度「政府防疫注射計劃」周四（22日）展開，合資格市民屆時可帶備有效文件，前往所屬的專科或普通科診所（提供疫苗接種的醫管局普通科門診診所名單），經醫護人員評估身體狀況合適後，可接受防疫注射季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗注射，詳情如下：

對象：（詳見「政府防疫注射計劃」的合資格組別名單）

．65歲或以上在專科或普通科門診求診的長者

．領取綜援的長期病患者

．孕婦

．持有效醫療費用減免證明書的人等

費用：全免

私家診所「疫苗資助計劃」

市民亦可在私營醫療機構接種流感疫苗，今年度計劃於本月8日展開。私家醫生會於診所入口附近張貼「疫苗資助計劃」標誌及收費。參與疫苗接種計劃的私家醫生名單及扣除政府資助後的收費已上載醫健通，其他詳情如下：

對象：

．50歲或以上的人

．6個月至未滿12歲大兒童（或小學生）

．孕婦、智障者、領取傷殘津貼的人

．領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人

收費：合資格市民可到參與計劃的私家醫生診所接種獲資助的流感疫苗，每劑疫苗的資助額為240元。參與計劃的私家醫生診所可額外收費，現時約有四成醫生診所不會額外收費。

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