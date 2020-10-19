中大女生獲德國難民身分　稱曾遭難民營職員性侵 (22:50)

「避風驛」於facebook發文，表示一名被香港警方以暴動罪拘捕並流亡德國的22歲中大女學生，本月14日獲德國聯邦移民及難民局批准庇護申請，向她批出為期3年的難民身分。帖文引述該中大女生稱，她待在德國難民營近11個月，曾因情緒問題需要入院，更稱被難民營職員性侵，她在訪問中感謝德國政府對她批出庇護，認為若德國政府簡化香港難民申請程序，並容許申請者在等待過程中自由選擇居住點，是對香港抗爭者的支持。

德國在2018年曾向本土民主前線成員黃台仰和李東昇批出政治庇護，是次屬德國首次向反修例示威者批准難民申請。

另一關注香港問題的海外團體Hong Kong Watch，其政策總監Johnny Patterson接受查詢時證實該女生獲德國發出政治庇護，但表示自己不在適合位置確認其身分。Patterson認為，德國政府此舉是意識到《港區國安法》的嚴重性，歡迎其庇護年輕示威者的措施。但對於該女生指控被性侵，Patterson認為非常嚴重，有必要立即調查事件。

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