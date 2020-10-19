政府將撤回引進專營的士及一手樓空置稅相關條例草案 (21:00)

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發言人表示，關於《專營的士服務條例草案》，早前法案委員會的意見亦相當紛紜，有意見認為引進專營的士可促進競爭，但亦有不少委員擔心在經濟低迷下，增設專營的士會進一步加劇業界面對的經營困難。發言人稱，政府認為現時並非引進專營的士的合適時機，會因應社會意見和相關情況檢視有關專營的士的建議和未來路向，亦會繼續與的士業界保持緊密溝通和合作，攜手提升的士服務質素。

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此外，發言人指出，在《2019年差餉（修訂）條例草案》法案委員會今年6月已舉行的兩次會議上，委員就有關徵收額外差餉的建議表達了兩極意見，社會上亦有強烈的不同聲音，加上考慮到最新的經濟情況，政府在平衡各方考量後決定撤回草案，並會繼續密切留意物業市場，因應經濟情況和社會的意見作適切的考慮，不排除未來有需要時考慮再推出建議。

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