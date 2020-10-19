政府將撤回引進專營的士及一手樓空置稅相關條例草案 (21:00)

運輸及房屋局今日（19日）宣布，因應最新的經濟情況、社會意見及早前相關法案委員會的意見，決定不會在本立法年度再推動引進專營的士及就空置的一手私人住宅單位徵收額外差餉的工作，並會在稍後撤回兩條相關條例草案。
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發言人表示，關於《專營的士服務條例草案》，早前法案委員會的意見亦相當紛紜，有意見認為引進專營的士可促進競爭，但亦有不少委員擔心在經濟低迷下，增設專營的士會進一步加劇業界面對的經營困難。發言人稱，政府認為現時並非引進專營的士的合適時機，會因應社會意見和相關情況檢視有關專營的士的建議和未來路向，亦會繼續與的士業界保持緊密溝通和合作，攜手提升的士服務質素。
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此外，發言人指出，在《2019年差餉（修訂）條例草案》法案委員會今年6月已舉行的兩次會議上，委員就有關徵收額外差餉的建議表達了兩極意見，社會上亦有強烈的不同聲音，加上考慮到最新的經濟情況，政府在平衡各方考量後決定撤回草案，並會繼續密切留意物業市場，因應經濟情況和社會的意見作適切的考慮，不排除未來有需要時考慮再推出建議。
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