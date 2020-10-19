新冠肺炎｜印度抵港確診領館人員未酒店檢疫　衛生署致歉認錯誤豁免 (20:30)

衛生防護中心稱，該男子從印度出發前已在當地政府認可的檢測機構接受新冠病毒檢測並取得陰性結果，他10月15日抵港後向衛生防護中心人員提供其為駐港領事館人員的身分證明，相關人員按現行機制以獲豁免檢疫者身分作檢疫及檢測安排。該男子在機場臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後獲准離開。

該男子離開機場後，由總領事館安排專車送返居所，並按衛生署要求進行14日醫學監察。衛生署同日知悉其檢測結果呈初步陽性，立即把他送往公立醫院接受隔離治療。根據病人提供的資料，他抵達居所後一直獨留在居所，沒有外出。

衛生防護中心在跟進該宗個案的情況時，從相關政府部門得悉該男子雖為駐港總領事館人員，但並非屬於可獲豁免強制檢疫的級別。根據現行政策，該男子由指定高風險地區抵港，必須在酒店房間接受強制檢疫。衛生署就有關檢疫安排有誤致歉。

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