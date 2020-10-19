地盤工煽惑他人包圍新屋嶺罪成　還押候判 (20:00)

被告潘榕偉（38歲）報稱地盤工，被控去年9月19日至21日煽惑他人參與非法集結。

裁判官黃雅茵裁決時指出，被告曾辯稱他所指的「包圍」只涉及30至40人，不清楚未經批准集結或非法集結的人數，亦只是打算在新屋嶺扣留中心外唱反修例及取笑警員的歌曲，卻被控方揭露被告曾在facebook留言非法集結的準確人數，故認為被告的證供不可信，不接納他的證供。

裁判官續說，被告承認帖文提及警方性侵甚至殺害示威者的說法是他虛構，只為增強他人對扣留中心的關注，雖然無證據證明與及後在扣留中心外有人噴漆等事件有關，但被告仍「毫無疑問是一名不負責任的網絡使用者」。

裁判官指稱，就算辯方所指帖文中的「救出」是指保釋被捕者，但帖文中沒提及向律師或議員的協助，單純有數十人包圍下唱歌不可能達到此目的，而新屋嶺扣留中心屬警方設施，號召「全民包圍」及「救出」示威者定必會引致暴力行為，認為被告煽惑他人作出擾亂秩序的行為，裁定被告罪成。

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