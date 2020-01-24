5人認6．10立法會外非法集結　2人判教導所、3人囚4個月 (17:16)

已認罪的5名被告為運輸工人梁展恒（19歲）、學生周啟龍（20歲）、裝修工人葉展鵬（23歲）、報稱無業的張梓熙（24歲）及王樹恒（24歲）。他們承認於2019年6月10日在中環立法會綜合大樓公眾入口外指定示威區參與非法集結。

主任裁判官錢禮判刑時，引用終審法院就前香港眾志秘書長黃之鋒及周諾恆的案件指出，社會大規模的示威日漸增多，法庭的判刑須具阻嚇力以維持公眾秩序，因此社會服務令並不適合；而案中立法會外的集會本來和平，及後變成具規模的衝突，即使所涉武力不高，但亦不算輕，故判處梁展恒及周啟龍入教導所，其餘三人則監禁4個月。

辯方庭上透露，將會為梁展恒及周啟龍申請上訴，其間兩人須先收押，未有為兩人申請保釋等候上訴。

其他報道：消息：警隊高層變動 周一鳴、陳俊燊對調職位 曾正科坐正新界北指揮官

其他報道：港大畢業生涉咬斷警長無名指 同場手指骨折警司作供：屈曲程度比以往差

其他報道：港大學生會辦反修例展覽 參觀者冀喚起社運記憶

其他報道：陳浩天涉非法集結襲警受審 警長：遭人從後大力拍打頭盔