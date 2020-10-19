港大畢業生涉咬斷警長無名指　同場手指骨折警司作供：屈曲程度比以往差 (14:45)

被告杜啟華（24歲）否認在公眾地方內擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖而傷人共4罪。事主包括警員葉卓軒、現為總警司的梁子健、警長梁啟業，其中梁啟業的右手無名指被咬斷。

梁子健供稱，他到達新城市廣場後，看到約50人包圍在場警員，包括身穿黃背心、手持攝錄器材的人，以及穿深色衣服的人，有人向他們潑水，亦有人從高處向他們擲雨傘和硬物。他為盡快將警員帶離「危險地方」，遂下令警員組成「泡沫式」陣式向港鐵站推進，即指揮官置於警員中間，警員則面向外和圍圈，以防受襲。

梁子健稱，他其後發現約10名警員被約30人包圍，他與警長梁啟業遂上前支援，希望將同事帶返店舖「COACH」的位置，惟同樣被20人包圍。他又稱，一名男子期間手持雨傘衝向他，並用雨傘攻擊其頭部及將他推倒在地，其間他用右手擋格，並站起來追捕對方，最終與其他警員將該男子制服。

梁子健又稱，當時有6至8名警員協助制服被告，當中有警員負責防守，以防有人搶走疑犯。他形容被告的掙扎力度非常大、不斷糾纏，其間聽到梁啟業說「放開，咬住我」，最終得悉對方的無名指被咬斷。

至於片段拍得梁子健涉將警棍架在被告頸項，他表示當時手持警棍，並用手向被告的肩膀施壓，沒刻意用警棍向被告頸項施壓，「但睇番片，警棍架咗喺頸側邊位置。」

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